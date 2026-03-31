US-Israel-Iran War: अमेरिकी हमले की खबरों के बीच ईरान ने दी बड़ी धमकी, कहा-पैर काट देंगे

Middle East tension: ईरान पर 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद मध्य-पूर्व का तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते कई देशों को उर्जा संकट से जूझना पड़ रहा है। इस क्षेत्र में लगातार तनाव के बीच इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) के खातम अल-अनबिया मुख्यालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि देश की सशस्त्र सेनाएं आक्रमण करने की कोशिश करने वाले किसी भी आक्रमणकारी के पैर काटकर देंगी यानी कड़ा जवाब देंगी। उधर ईरान की मीडिया ने दावा किया है कि यदि अमेरिका जमीनी हमला करता है तो रूस के चेचन लड़ाके ईरान की मदद के लिए तैयार हैं।