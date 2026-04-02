Strait of Hormuz: होर्मुज खोलने के लिए 35 देशों को एकजुट करेगा ब्रिटेन,क्या अकेले सामना करेगा ईरान

Strait of Hormuz : अमेरिका और ईरान के बीच भड़के युद्ध के कारण दुनिया भर में गहराते ऊर्जा संकट को सुलझाने के लिए ब्रिटेन ने कमान संभाल ली है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को फिर से खोलने के लिए एक बड़े कूटनीतिक मोर्चे का ऐलान किया है। इसी हफ्ते लंदन में 35 शक्तिशाली देशों का एक अहम शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाधित हुई तेल आपूर्ति को दोबारा सुचारू करना है। स्टार्मर ने साफ किया कि ब्रिटेन युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन ऊर्जा सुरक्षा के लिए कूटनीतिक कदम उठाएगा।