ट्रंप की ईरान को खुली धमकी: ‘होर्मुज नहीं खुला तो सीजफायर नहीं, पाषाण युग में धकेल देंगे

बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका से सीजफायर की गुजारिश की है। ट्रंप ने लिखा, "ईरान के नए शासन के राष्ट्रपति, जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कम कट्टर और कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, ने अभी-अभी संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्धविराम का अनुरोध किया है!" लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी शर्त और आक्रामक इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने आगे लिखा, "हम इस पर तभी विचार करेंगे, जब होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह से खुला, स्वतंत्र और सुरक्षित होगा। तब तक हम उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देंगे, या जैसा कि कहा जाता है, उन्हें वापस 'पाषाण युग' में धकेल देंगे!"