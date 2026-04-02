ईरान-इजरायल युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा, जानिए क्या कहा?

ईरान-इजरायल युद्ध की वजह से वैश्विक क्रूड ऑयल मार्केट पर असर हुआ है। अमेरिका भी इस समस्या से अछूता नहीं रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक, पूरे देश में गैसोलीन की औसत कीमत बढ़कर 4.018 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। अमेरिका-इजरायल द्वारा ईरान पर हमला करने के बाद से गैसोलीन की कीमतों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका में डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई है और दाम 5 डॉलर प्रति गैलन ( करीब 475 रुपए) के पार निकल गया है। मिडिल ईस्ट में तनाव शुरू होने के बाद से कीमतों में 40 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है