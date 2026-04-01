6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

यूरोप तक पहुंच सकती हैं ईरान की नई मिसाइलें, अमेरिका को भी सताने लगा डर, विदेश मंत्री रुबियो ने जारी किया बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने यूरोप तक पहुंचने वाली मिसाइलें विकसित कर ली हैं। जंग के बीच उन्होंने ईरान के हथियार कार्यक्रम को वैश्विक खतरा बताते हुए तेहरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई का बचाव किया और दुनिया को आगाह किया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Apr 01, 2026

us secretary of state marco rubio US Israel Iran War

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Photo - IANS)

जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं।

साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने तेहरान के खिलाफ अमेरिका की चल रही सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए ईरान के हथियार कार्यक्रम से पैदा होने वाले बड़े वैश्विक खतरे के प्रति आगाह भी किया है।

पहले ही ईरान कर चुका है परिक्षण

रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिन्हें पहले ईरान के नेतृत्व द्वारा नकारा जाता रहा था।

उन्होंने कहा- ये मिसाइलें यूरोप के काफी अंदर तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने यह कहा कि ईरान ने पहले इसके विपरीत दावे किए जाने के बावजूद, ऐसे सिस्टम का परीक्षण पहले ही कर लिया है।

अमेरिका को भी सता रहा डर

रूबियो ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया कि ईरान लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें भी बना रहा है, जो अंततः अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं।

मिसाइल कार्यक्रम को ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से सीधे तौर पर जोड़ते हुए उन्होंने तर्क दिया कि इन दोनों मुद्दों को एक साथ ही सुलझाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तेहरान ने यूरेनियम को 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित कर लिया है और उसके पास अभी भी इतनी क्षमता मौजूद है कि वह बहुत कम समय में इसे 'हथियार-ग्रेड' स्तर तक पहुंचा सके।

60 से 90 प्रतिशत तक पहुंचने में लगते हैं 12-14 दिन

अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा- 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक पहुंचने में केवल 12 से 14 दिन लगते हैं।

रूबियो ने आगे कहा- 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम रखने का एकमात्र कारण यही है कि इसे और संवर्धित करके 90 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए और फिर इसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाए।

अमेरिका ने शुरू किया अभियान

अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान पर यह आरोप भी लगाया कि उसने अपने यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने या सौंपने के कई मौकों को ठुकरा दिया है।

रुबियो ने बताया कि अमेरिका ने एक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरान को अपनी उन्नत हथियार प्रणालियों की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाने से रोकना है।

इस अभियान के चार मुख्य उद्देश्य हैं, ईरान की वायु सेना और नौसेना को नष्ट करना, मिसाइल लॉन्च करने वाली प्रणालियों (launchers) को निष्क्रिय करना और ड्रोन व मिसाइलों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह से खत्म करना।

ये भी पढ़ें

अमेरिका की ओर से युद्ध को लेकर कौन रहा डील? ईरानी विदेश मंत्री ने दिया जवाब, बोले- उन पर भरोसा नहीं हो रहा
विदेश
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

01 Apr 2026 06:21 pm

Published on:

01 Apr 2026 06:20 pm

Hindi News / World / यूरोप तक पहुंच सकती हैं ईरान की नई मिसाइलें, अमेरिका को भी सताने लगा डर, विदेश मंत्री रुबियो ने जारी किया बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप की धमकी और नई डेडलाइन के बाद धड़ाम से गिरी साऊथ कोरिया की करेंसी, भारत पर क्या होगा असर?

US President Donald Trump
विदेश

ईरान IRGC के खुफिया प्रमुख माजिद खादेमी की मौत, अमेरिका-इजरायल के हमले में गई जान

Majid Khademi
विदेश

पाकिस्तान की सीक्रेट प्लानिंग! ईरान-अमेरिका जंग खत्म करने का फॉर्मूला तैयार, क्या खुलने वाला है होर्मुज जलडमरूमध्य?

विदेश

‘जब अमेरिका ने अपने ही हवाई विमान को बम से उड़ा दिया’, जानें इसका कारण और इसपर ईरान के दावे का सच

US Pilot Rescued In Iran
विदेश

युद्ध के कमांड सेंटर में जाते हुए मोजतबा खामेनेई का नया वीडियो हुआ वायरल, अब सच्चाई आई सामने

Mojtaba Khamenei
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.