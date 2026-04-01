यूरोप तक पहुंच सकती हैं ईरान की नई मिसाइलें, अमेरिका को भी सताने लगा डर, विदेश मंत्री रुबियो ने जारी किया बयान

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Photo - IANS)
जंग के बीच अमेरिका ने बड़ा बयान जारी किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान ने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो यूरोप के अंदर तक पहुंचने में सक्षम हैं।
साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने तेहरान के खिलाफ अमेरिका की चल रही सैन्य कार्रवाई का बचाव करते हुए ईरान के हथियार कार्यक्रम से पैदा होने वाले बड़े वैश्विक खतरे के प्रति आगाह भी किया है।
रूबियो ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान द्वारा हाल ही में किए गए मिसाइल परीक्षणों ने ऐसी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, जिन्हें पहले ईरान के नेतृत्व द्वारा नकारा जाता रहा था।
उन्होंने कहा- ये मिसाइलें यूरोप के काफी अंदर तक पहुंच सकती हैं। उन्होंने यह कहा कि ईरान ने पहले इसके विपरीत दावे किए जाने के बावजूद, ऐसे सिस्टम का परीक्षण पहले ही कर लिया है।
रूबियो ने फॉक्स न्यूज को यह भी बताया कि ईरान लंबी दूरी की ऐसी मिसाइलें भी बना रहा है, जो अंततः अमेरिका को भी निशाना बना सकती हैं।
मिसाइल कार्यक्रम को ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं से सीधे तौर पर जोड़ते हुए उन्होंने तर्क दिया कि इन दोनों मुद्दों को एक साथ ही सुलझाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि तेहरान ने यूरेनियम को 60 प्रतिशत शुद्धता तक संवर्धित कर लिया है और उसके पास अभी भी इतनी क्षमता मौजूद है कि वह बहुत कम समय में इसे 'हथियार-ग्रेड' स्तर तक पहुंचा सके।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा- 60 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक पहुंचने में केवल 12 से 14 दिन लगते हैं।
रूबियो ने आगे कहा- 60 प्रतिशत संवर्धित यूरेनियम रखने का एकमात्र कारण यही है कि इसे और संवर्धित करके 90 प्रतिशत तक पहुंचाया जाए और फिर इसका इस्तेमाल बम बनाने में किया जाए।
अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान पर यह आरोप भी लगाया कि उसने अपने यूरेनियम के भंडार को नष्ट करने या सौंपने के कई मौकों को ठुकरा दिया है।
रुबियो ने बताया कि अमेरिका ने एक सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ईरान को अपनी उन्नत हथियार प्रणालियों की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाने से रोकना है।
इस अभियान के चार मुख्य उद्देश्य हैं, ईरान की वायु सेना और नौसेना को नष्ट करना, मिसाइल लॉन्च करने वाली प्रणालियों (launchers) को निष्क्रिय करना और ड्रोन व मिसाइलों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह से खत्म करना।
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