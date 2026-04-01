यूरोप तक पहुंच सकती हैं ईरान की नई मिसाइलें, अमेरिका को भी सताने लगा डर, विदेश मंत्री रुबियो ने जारी किया बयान

इस अभियान के चार मुख्य उद्देश्य हैं, ईरान की वायु सेना और नौसेना को नष्ट करना, मिसाइल लॉन्च करने वाली प्रणालियों (launchers) को निष्क्रिय करना और ड्रोन व मिसाइलों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह से खत्म करना।