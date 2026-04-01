अमेरिका की ओर से युद्ध को लेकर कौन रहा डील? ईरानी विदेश मंत्री ने दिया जवाब, बोले- उन पर भरोसा नहीं हो रहा

अराघची ने बताया कि विटकॉफ से ईरान को सीधे मिले संदेश हैं, लेकिन आगे कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि तेहरान को इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। उन्होंने कहा- भरोसे का स्तर शून्य है। हमें कोई ईमानदारी नहीं दिखती।