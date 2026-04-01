अमेरिका की ओर से युद्ध को लेकर कौन रहा डील? ईरानी विदेश मंत्री ने दिया जवाब, बोले- उन पर भरोसा नहीं हो रहा

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची। (फोटो- ANI)
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अलजजीरा ने चल रहे युद्ध के बारे में बात की। इंटरव्यू के दौरान अराघची ने बताया कि ईरान को अमेरिका से खास संदेश मिले हैं। उन्होंने बताया कि अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ अमेरिका की ओर से ईरान के साथ डील कर रहे हैं।
अराघची ने बताया कि विटकॉफ से ईरान को सीधे मिले संदेश हैं, लेकिन आगे कोई बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि तेहरान को इस बात पर कोई भरोसा नहीं है कि अमेरिका के साथ बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा। उन्होंने कहा- भरोसे का स्तर शून्य है। हमें कोई ईमानदारी नहीं दिखती।
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा- ईरान-अमेरिका के संभावित जमीनी हमले से नहीं डरता। हम अच्छी तरह जानते हैं कि अपना बचाव कैसे करना है। जमीनी युद्ध में, हम यह और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा- होर्मुज स्ट्रेट केवल उन देशों के जहाजों के लिए बंद है जो ईरान के साथ युद्ध में हैं। युद्ध के बाद, स्ट्रेट की सुरक्षा के बारे में फैसला करना ईरान और ओमान पर निर्भर करेगा, जो एक शांतिपूर्ण जलमार्ग बन सकता है।
वहीं, युद्ध के बीच ईरानी सेना ने बताया है कि मध्य मरकजी प्रांत में 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनका दावा है कि ये लोग दुश्मन के एजेंट और सहयोगी थे। साथ ही आतंकवादी समूहों के सदस्य थे।
ईरान ने हाल के दिनों और महीनों में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। उसका कहना है कि इन लोगों ने अमेरिका या इजराइल को जानकारी दी या किसी अन्य तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला।
उधर, यूएई की राष्ट्रीय तेल कंपनी ADNOC के प्रमुख सुल्तान अल-जाबेर ने ईरान को जमकर सुनाया है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की हरकतें वैश्विक आर्थिक ब्लैकमेल हैं।
जैसे-जैसे स्ट्रेट के प्रभावी रूप से बंद होने का असर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, पूरे यूरोप में खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं। सुल्तान ने कहा कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह की रक्षा के लिए दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे।
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