ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी में बड़ा साइबर हमला, नॉर्थ कोरिया ने लगाई सेंध, मात्र 3 घंटे में महीने भर का दिया जख्म

ईरान युद्ध के बीच अमेरिका में बड़ा साइबर हमला हुआ है। इसके पीछे उत्तर कोरिया का नाम सामने आ रहा है। हजारों अमेरिकी कंपनियां इस वक्त परेशान हैं क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर सिस्टम में एक खतरनाक वायरस घुस चुका है। यह हमला इतना चालाक तरीके से किया गया कि ज्यादातर कंपनियों को पता भी नहीं चला।