ईरान का सैयद 107 ड्रोन से इजरायल और अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर हमला 

Sayyad-107 Drone : मध्य पूर्व में जारी संघर्ष अब एक नए और तकनीकी रूप से उन्नत चरण में प्रवेश कर चुका है। ईरान की ओर से विकसित सैयद 107 ड्रोन ने इजरायल और अमेरिकी मिलिट्री एयरबेस पर हमला करके अंतरराष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। यह विशेष ड्रोन इजरायल के अत्याधुनिक आयरन डोम और अन्य रडार सिस्टम को सफलतापूर्वक चकमा देने में सक्षम साबित हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के लिए यह एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन गया है। इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पारंपरिक वायु रक्षा प्रणालियों के सामने आधुनिक ड्रोन तकनीक का खतरा तेजी से बढ़ रहा है।