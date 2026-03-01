Netanyahu का बड़ा ऐलान: ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी कमांडर का काम तमाम, होर्मुज की घेराबंदी करने का लिया बदला

Elimination: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री (Benjamin Netanyahu) ने एक बड़ी सैन्य सफलता की घोषणा की है। इजराइली बलों ने ईरान की रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC Navy Commander) के उस शीर्ष नौसेना कमांडर को मार गिराया है, जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को बंद करने और वहां हमले करने की योजना का नेतृत्व कर रहा था। पीएम नेतन्याहू ने स्पष्ट संदेश दिया कि इजराइल अपने दुश्मनों को (Forceful Strike) देना जारी रखेगा और जो भी उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह ऑपरेशन इजराइली इंटेलिजेंस (Mossad) और वायुसेना के सटीक तालमेल का परिणाम बताया जा रहा है।