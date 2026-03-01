26 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘परमाणु पर फंसी है बात’, ट्रंप ने खुलकर बताई युद्ध न रुकने की वजह, बोले- ‘गिड़गिड़ा रहा ईरान’

Donald Trump Statement: अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध के बीच उन्होंने कहा कि ईरान अब गिड़गिड़ा रहा है… नीचे पढ़ें पूरी अपडेट।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Mar 26, 2026

US President Donald Trump says that Defense Secretary Pete Hegseth was the first top administration official to back the US military attacks against Iran.

Donald Trump (Image-ANI)

US-Iran War Update: अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अब मामला सीधे परमाणु मुद्दे पर आकर अटक गया है। ये बात इसलिए हो रही है, क्योंकि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है।

जी हां, ट्रंप ने साफ कहा कि युद्ध न रुकने की सबसे बड़ी वजह ‘परमाणु’… और यही मुद्दा दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान इस समय दबाव में है और डील करने के लिए खुद आगे आ रहा है।

ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका किसी भी तरह की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि ईरान ही बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यह तनाव और बढ़ेगा या फिर परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता हो पाएगा या फिर बात कुछ और है… लेकिन सच तो ये है कि मिडिल ईस्ट में हालात बेहद नाजुक हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्या है कहना?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, वे गलत हैं। उनका कहना है कि वे खुद किसी डील के लिए आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि ईरान ही समझौता करने के लिए बार-बार कोशिश कर रहा है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान सार्वजनिक रूप से भले ही बातचीत से इनकार कर रहा हो, लेकिन असल में वह स्थिति को समझता है और डील करना चाहता है। उन्होंने ईरान को स्मार्ट और अच्छे बातचीत करने वाला बताया, लेकिन लड़ाई में कमजोर कहा।

उन्होंने ईरान को लेकर आगे ये भी कहा कि वे अच्छे फाइटर नहीं हैं, लेकिन वे बेहतरीन नेगोशिएटर हैं। अगर उन्हें इन सब चीजों से बचना था तो ये चार हफ्ते पहले की कर लेना चाहिए था…या उन्हें यह तब कर लेना चाहिए था जब हम पहली बार ऑफिस (सरकार) में आए थे और कुछ नहीं करना था तो ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंडर में कर सकते थे, तब तो उन्हें पूरी आजादी थी…"

ईरान के विदेश मंत्री बयान आया सामने

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सरकारी मीडिया को बताया कि उनकी सरकार ने युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत नहीं की है और न ही उनकी किसी बातचीत की योजना है। हालांकि उन्होंने माना कि यूएस ने दूसरे देशों के जरिए ईरान को संदेश भेजने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि यह "न तो बातचीत थी और न ही कोई नेगोशिएशन।"

धमकी, चेतावनी और विरोध के बीच पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया के लिए 27 मार्च का दिन काफी अहम है। 23 मार्च को ट्रंप ने ईरान के साथ वार्ता का दावा करते हुए कहा था कि बातचीत "सकारात्मक और रचनात्मक" है, इसलिए वो ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले के फैसले को "5 दिन के लिए टाल रहे हैं।" इसकी मियाद शुक्रवार को समाप्त हो रही है।

ये भी पढ़ें

‘हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, अब आगे जो होगा…’ अमेरिका-ईरान भीषण युद्ध के बीच हिजबुल्लाह चीफ ने खाई कसम
विदेश
Hezbollah Chief

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

Updated on:

26 Mar 2026 09:21 pm

Published on:

26 Mar 2026 09:14 pm

Hindi News / World / ‘परमाणु पर फंसी है बात’, ट्रंप ने खुलकर बताई युद्ध न रुकने की वजह, बोले- ‘गिड़गिड़ा रहा ईरान’

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट: ट्रंप के 15 प्रस्तावों को खारिज कर सिर्फ 5 योजनाओं पर तैयार हुआ ईरान

US President Donald Trump and Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei
विदेश

क्यों समझौते पर उतरे ट्रंप? कहां अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान? भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी ने बताई INSIDE STORY

US President Donald Trump has issued a formidable warning to Tehran, asserting that any efforts to impede the transit of petroleum through the Strait of Hormuz will be met with a massive military retaliation.
विदेश

नेतन्याहू का ऐलान: ईरानी कमांडर का समंदर में ही 'गेम ओवर'!

Benjamin Netanyahu
विदेश

ट्रंप का बड़ा दावा: डील के लिए गिड़गिड़ा रहा ईरान, बोले- अब वापसी का कोई रास्ता नहीं

Iran US War Update
विदेश

West Asia Crisis: पाकिस्तान की मध्यस्थता पर पूर्व भारतीय राजदूत का बड़ा प्रहार

West Asia Diplomatic Crisis
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.