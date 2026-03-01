‘परमाणु पर फंसी है बात’, ट्रंप ने खुलकर बताई युद्ध न रुकने की वजह, बोले- ‘गिड़गिड़ा रहा ईरान’

उन्होंने ईरान को लेकर आगे ये भी कहा कि वे अच्छे फाइटर नहीं हैं, लेकिन वे बेहतरीन नेगोशिएटर हैं। अगर उन्हें इन सब चीजों से बचना था तो ये चार हफ्ते पहले की कर लेना चाहिए था…या उन्हें यह तब कर लेना चाहिए था जब हम पहली बार ऑफिस (सरकार) में आए थे और कुछ नहीं करना था तो ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अंडर में कर सकते थे, तब तो उन्हें पूरी आजादी थी…"