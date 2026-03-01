क्यों समझौते पर उतरे ट्रंप? कहां अमेरिका पर भारी पड़ रहा ईरान? भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी ने बताई INSIDE STORY

बख्शी ने आगे कहा- अब अमेरिका फंस गया है। ईरान ने भी पांच शर्तें रखी हैं। यूक्रेन में चल रहे युद्ध का दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस युद्ध का पड़ रहा है। जिन देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, वे हैं भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और एशिया तथा यूरोप के दूसरे देश। अमेरिका में भी पेट्रोल और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं।