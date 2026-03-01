जंग की खौफनाक तस्वीर! ईरान में अब तक 1500 मरे, 32 लाख लोग हुए बेघर : UNHCR का दावा

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अनुसार, संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान में 3.2 मिलियन (32 लाख) लोग बेघर हो चुके हैं। ये लोग मुख्य रूप से तेहरान और अन्य बड़े शहरों से भागकर उत्तर और ग्रामीण इलाकों की ओर जा रहे हैं। तेहरान में अकेले 14,000 से अधिक आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं और कम से कम 6,000 लोगों को सरकारी होटलों में ठहराया गया है। कुल 85,176 से ज्यादा सिविलियन साइट्स प्रभावित हुई हैं, जिनमें 282 स्वास्थ्य केंद्र, 600 स्कूल और 64,583 आवास शामिल हैं।