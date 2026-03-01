युद्ध को लेकर बड़ा अपडेट: ट्रंप के 15 प्रस्तावों को खारिज कर सिर्फ 5 योजनाओं पर तैयार हुआ ईरान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि समय बहुत कम बचा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, 'ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे डील करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वे मिलिट्री तौर पर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और उनके पास वापसी का कोई मौका नहीं है। फिर भी वे सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि वे सिर्फ हमारे प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत!!! उन्हें जल्द ही सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।'