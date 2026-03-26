ईरान युद्ध में नया मोड़! समझौते की खबरों के बीच ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान, अचानक क्या हुआ?

Israel Iran War: इजरायल-ईरान संघर्ष थमने को नाम नहीं ले रहा है। जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका द्वारा दिए गए 15-सूत्रीय युद्धविराम प्रस्ताव को ईरान ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा, 'ईरानी बातचीत करने वाले बहुत अलग और अजीब हैं। वे हमसे डील करने की भीख मांग रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वे मिलिट्री तौर पर पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। फिर भी वे कहते हैं कि वे सिर्फ प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। गलत!!! उन्हें जल्द ही सीरियस हो जाना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। एक बार ऐसा हो गया तो फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होगा और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा।'