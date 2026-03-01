इधर ईरान युद्ध पर पूरी दुनिया का फोकस, उधर रूस ने दो यूरोपियन देशों में खतरनाक ड्रोन भेजकर मचा दी खलबली

पीएम ने कहा- क्रास्लावा नगर पालिका को तुरंत सूचित कर दिया गया था। कल, मैं JEF सदस्य देशों की बैठक में जा रही हूं ताकि अपने सहयोगियों के साथ मिलकर यह तय कर सकूं कि हम अपनी सुरक्षा को कैसे मजबूत कर सकते हैं और यूक्रेन में अपने दोस्तों का समर्थन कैसे कर सकते हैं।