ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- “ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर दिए”, जानें क्या है पूरा मामला

इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि ट्रंप ने कहा कि ये जहाज पाकिस्तानी झंडे के तहत चल रहे थे। इससे यह संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस मामले में किसी न किसी रूप में शामिल हो सकता है, चाहे वह लॉजिस्टिक्स हो या कूटनीतिक भूमिका। ट्रंप ने इस कदम को एक तरह का “तोहफा” बताया और कहा कि यह दिखाता है कि अमेरिका सही लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने हल्के अंदाज में यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उन्होंने इस खुलासे से चल रही बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाया होगा।