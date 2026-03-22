Iran attack Israel: ईरान ने इजरायल को बनाया निशाना, एयर डिफेंस सिस्टम फेल होने से डिमोना-अराद में 100 से अधिक घायल

दक्षिणी इजरायल के अराद (Arad) के मेयर ने कहा कि जिस इलाके पर हमला हुआ था, वहां से लगभग 150 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने सोशल मीडिया 'X' पर एक पोस्ट में कहा, 'यह हमारे भविष्य के लिए चल रहे अभियान में एक बहुत कठिन शाम है। अभी कुछ ही समय पहले मैंने अराद (Arad) के मेयर से बात की और उनसे कहा कि वे सभी इजरायली नागरिकों की ओर से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की हमारी प्रार्थनाएं पहुंचाएं। मैंने अपने कार्यालय के महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे सभी सरकारी मंत्रालयों के साथ मिलकर हर संभव आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।'