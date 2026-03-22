‘अमेरिका ने हमला किया तो मुंबई-दिल्ली को निशाना बनाएंगे…’ पाकिस्तान के अब्दुल बासित भड़काऊ का बयान

Abdul Basit statement on US attack: परमाणु हथियार बनाने का आरोप लगाकर अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है। वहीं, इस युद्ध के बीच अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को अमेरिका के लिए खतरा बताया गया है। ऐसे में पड़ोसी देश पाकिस्तान में इसको लेकर डर का माहौल बन गया है। पाकिस्तान को आशंका है कि ईरान के बाद कहीं अमेरिका उसे निशाना न बना ले। इसी संदर्भ में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने शनिवार को एक टीवी डिबेट में भड़काऊ बयान दिया।