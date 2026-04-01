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इजरायल का खौफनाक बदला! बेरूत हमले में मारा गया दक्षिणी मोर्चे का मास्टरमाइंड, हिज्बुल्लाह में हड़कंप

इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराया है। इसमें कहा गया है कि बेरूत पर हुए हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशेम मारे गए।

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भारत

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Shaitan Prajapat

Apr 01, 2026

Hezbollah Commander Killed

Hezbollah Commander Killed

Hezbollah Commander Killed: अमेरिका-इजरायल और ईरान में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस तनाव के कारण दुनिया भर में एलपीजी और तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान में युद्ध का अंत होने वाला है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, 'ईरान युद्ध का अंत आज नहीं, कल नहीं, लेकिन यह जरूर होगा। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वह जमीनी अभियानों की प्रभावशीलता को खारिज करता है। खबरों के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कहा कि तेहरान में किसी भी पक्ष के साथ बातचीत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है।

इजरायली सेना का दावा, हिज़्बुल्लाह कमांडर को मार गिराया

इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के एक कमांडर को मार गिराया है। इसमें कहा गया है कि बेरूत पर हुए हमले में हिजबुल्लाह के दक्षिणी मोर्चे के कमांडर यूसुफ इस्माइल हाशेम मारे गए। हालांकि हिजबुल्लाह की ओर से अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है।

बहरीन का दावा, युद्ध के दौरान 186 मिसाइलें और 419 ड्रोन मार गिराया

बहरीन की सेना का कहना है कि युद्ध के दौरान उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान द्वारा दागी गई 186 मिसाइलों और 419 ड्रोनों को मार गिराया है। एक बयान में, सेना ने जनता से क्षतिग्रस्त स्थलों और संदिग्ध वस्तुओं से दूर रहने और मलबे वाले स्थलों की तस्वीरें लेने से बचने का आग्रह किया।

तेल अवीव में एक इमारत गिरने से एक व्यक्ति घायल

इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के दक्षिण में एक चार मंजिला इमारत के आंशिक रूप से ढह जाने से कम से कम एक व्यक्ति घायल हो गया है।

बेरुत में इजरायली हमले में सात लोग मारे गए

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बेरूत के दक्षिण में स्थित जनाह पर इजरायली हमले में कम से कम सात लोग मारे गए और 26 घायल हुए हैं।

कुवैत हवाई अड्डे पर सातवीं बार हमला हुआ

इस युद्ध की शुरुआत के बाद से कुवैत हवाई अड्डे पर सातवीं बार हमला हुआ है। पिछली बार जब इस पर हमला हुआ था, जो कि पिछले सप्ताह हुआ था, तब एक ईंधन टैंक में आग लग गई थी और नागरिक सुरक्षा टीमों को इसे बुझाने में 58 घंटे लगे थे। पिछले दो हफ्तों में कुवैत में नागरिक बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। रिफाइनरी, बंदरगाह, हवाई अड्डा, विलवणीकरण और बिजली संयंत्र की सेवा भवन, ये सभी पिछले कुछ दिनों में क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

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संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

01 Apr 2026 04:32 pm

Published on:

01 Apr 2026 04:18 pm

Hindi News / World / इजरायल का खौफनाक बदला! बेरूत हमले में मारा गया दक्षिणी मोर्चे का मास्टरमाइंड, हिज्बुल्लाह में हड़कंप

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