इजरायल का खौफनाक बदला! बेरूत हमले में मारा गया दक्षिणी मोर्चे का मास्टरमाइंड, हिज्बुल्लाह में हड़कंप

Hezbollah Commander Killed: अमेरिका-इजरायल और ईरान में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस तनाव के कारण दुनिया भर में एलपीजी और तेल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को झेलना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान में युद्ध का अंत होने वाला है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को बताया, 'ईरान युद्ध का अंत आज नहीं, कल नहीं, लेकिन यह जरूर होगा। ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वह जमीनी अभियानों की प्रभावशीलता को खारिज करता है। खबरों के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान को संयुक्त राज्य अमेरिका पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और कहा कि तेहरान में किसी भी पक्ष के साथ बातचीत के दावे में कोई सच्चाई नहीं है।