Iran US War: ट्रंप ने ईरान को दी खुली चेतावनी, ‘डील नहीं हुई तो होगा बड़ा एक्शन’

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पहले भी लंबे युद्धों में शामिल रहा है, लेकिन ईरान के साथ मौजूदा संघर्ष को अभी केवल तीन महीने हुए हैं। उन्होंने वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक और कोरिया युद्धों का जिक्र करते हुए कहा कि उन युद्धों में अमेरिका ने भारी नुकसान उठाया था। उन्होंने दावा किया कि ईरान इस समय काफी कमजोर स्थिति में है और आने वाले वर्षों में अमेरिका कई अविश्वसनीय चीजें देखने वाला है।