‘बिना परमिशन एक भी जहाज नहीं निकलने देंगे’, ईरान के बयान पर ट्रंप बोले- हमें हॉर्मुज को खोलना ही होगा

बता दें कि हॉर्मुज में वसूली को लेकर कई देश विरोध कर रहे हैं। हाल ही में ईरान की तरफ से यह भी सफाई सामने आई थी कि वह समुद्र में जहाजों की आवाजाही पर कोई टैक्स नहीं ले रहा है। वहीं, ताजा वसूली के मामले ने सबको चौंका दिया है।