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पांच साल में खाड़ी देशों से निकाले गए लाखों पाकिस्तानी, सामने आई वजह

Gulf Pakistani Deportation: आखिर क्या वजह है कि पिछले पांच सालों में 1 लाख 64 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अलग-अलग खाड़ी देशों से डिपोर्ट कर वापस भेज दिया गया…? आइए जानते हैं।

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भारत

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Saurabh Mall

May 20, 2026

Middle East Pakistani Deportation

पांच साल में खाड़ी देशों से डिपोर्ट किए गए लाखों पाकिस्तानी (AI जनरेटेड इमेज)

Middle East Pakistani Deportation: रोजगार और बेहतर कमाई की उम्मीद में लाखों पाकिस्तानी नागरिक हर साल खाड़ी देशों का रुख करते हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर और ओमान जैसे देशों को लंबे समय से पाकिस्तानियों के लिए रोजगार का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। लेकिन अब सामने आए आंकड़ों ने एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। पिछले पांच सालों में 1 लाख 64 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को अलग-अलग खाड़ी देशों से डिपोर्ट कर वापस भेज दिया गया।

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पेश सरकारी डेटा के मुताबिक, सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन सऊदी अरब से हुए, जहां से 1 लाख 8 हजार से अधिक लोगों को वापस भेजा गया। इसके बाद UAE (40,497), ओमान (9,814), कतर (2,971) और बहरीन (2,779) का नाम आता है।

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ रिपोर्ट्स के अनुसार, इन लोगों पर वीजा नियम तोड़ने, अवैध तरीके से रहने, कामकाजी कानूनों का उल्लंघन करने और दूसरे कानूनी मामलों में फंसने जैसे आरोप लगे थे। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट, बेरोजगारी से जूझ रहा है।

अपडेट जारी है…

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Published on:

20 May 2026 06:41 pm

Hindi News / World / पांच साल में खाड़ी देशों से निकाले गए लाखों पाकिस्तानी, सामने आई वजह

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