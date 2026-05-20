ईरान युद्ध के बीच भारत उठाने जा रहा बड़ा कदम, खाड़ी देशों से तेल लाने के लिए नौसेना की तैयारी पूरी

इस बड़े कदम के पीछे भारत की मजबूत कूटनीति भी काम कर रही है। हाल ही में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। ईरान ने आश्वासन दिया है कि वह भारत जैसे मित्र देशों के व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अपनी 'ऐतिहासिक जिम्मेदारी' निभाएगा। दूसरी तरफ, सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने इस समुद्री इलाके में अपने युद्धपोतों (Warships) की संख्या को दोगुना कर दिया है। हवा से निगरानी बढ़ा दी गई है, और भारतीय नौसेना के कमांडो इन तेल टैंकरों को सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। इसके अलावा, युद्ध क्षेत्र में जहाजों के जोखिम को कम करने के लिए सरकार ने एक विशेष 'मरीन इंश्योरेंस योजना' भी शुरू की है, ताकि कंपनियों को किसी भी नुकसान की भरपाई मिल सके।