पडोसी मुल्क नेपाल का बड़ा ऐलान: प्रधानमंत्री बालेन शाह मांगेंगे दलितों से माफी, सदियों पुराने भेदभाव पर ऐतिहासिक कदम

दलित समुदाय से जुड़े संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि केवल माफी काफी नहीं होगी। दलित समाज विकास मंच की अध्यक्ष ने कहा कि ''राज्य की तरफ से औपचारिक माफी हमारे जख्मों पर मरहम का काम करेगी, लेकिन हमें हमारे अधिकारों की गारंटी और उनका सही क्रियान्वयन भी चाहिए।'' उन्होंने जोर देकर कहा कि असली बदलाव तभी संभव है जब दलितों को बराबरी और सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिले।