BRICS में घमासान: ईरान, सऊदी और यूएई की खींचतान के बीच फंसा भारत! मोदी सरकार के लिए बढ़ी चुनौती

भारत इन दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल भारत ने किसी भी पक्ष के समर्थन में सार्वजनिक बयान देने से परहेज किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की यह रणनीति उसके संतुलित कूटनीति के दृष्टिकोण को दर्शाती है, लेकिन इससे BRICS के भीतर जारी मतभेद और स्पष्ट हो गए हैं।