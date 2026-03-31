Sister’s Love: बहन के प्यार से लंबी हो जाती है उम्र, ताजा रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा!

Research : क्या आप जानते हैं कि आपकी प्यारी सी बहन आपकी जिंदगी को लंबा और खुशहाल बना सकती है? हाल ही में हुए एक नए शोध (Research) में यह बेहद रोचक बात सामने आई है कि जिन लोगों की बहनें होती हैं, वे दूसरों की तुलना में अधिक स्वस्थ (Healthy) और खुश महसूस करते हैं। विज्ञान (Science) का भी यही मानना है कि बहन का निस्वार्थ प्यार और उसकी देखभाल इंसान की उम्र को लगभग 10 साल तक बढ़ा (Lifespan extension) सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव (Stress) को कम करने में बहनों की बहुत बड़ी और अहम भूमिका होती है। वे अपनी मीठी बातों, डांट और गहरी भावनाओं (Emotions) के जरिए हमें अपार मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करती हैं।