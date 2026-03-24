महंगे प्रोटीन पाउडर को कहें बाय-बाय, इन 7 देसी ड्रिंक्स से पूरी होगी शरीर में प्रोटीन की कमी!



गर्मियों के मौसम में छाछ पीना हर कोई पसंद करता है। पारंपरिक छाछ को दही को मथकर इसमें से मक्खन निकालने के बाद इसमें पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके 200 मिली के एक गिलास से करीब 3 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हालांकि यह लस्सी के मुकाबले थोड़ी हल्की और पतली होती है, लेकिन इसमें दूध के जरूरी गुण मौजूद रहते हैं। अगर आप इसे गाढ़े दही से बनाएं या इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर मिला लें, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यह आपकी दिनभर की प्रोटीन जरूरत का 6 से 10 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर सकता है।