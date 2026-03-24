महंगे प्रोटीन पाउडर को कहें बाय-बाय, इन 7 देसी ड्रिंक्स से पूरी होगी शरीर में प्रोटीन की कमी!

High Protein Indian Drinks| image credit gemini
High Protein Indian Drinks: आज के समय में फिट रहने और शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लोग अक्सर महंगे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन पाउडर और बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर काफी पैसा खर्च करते हैं। ज्यादातर लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भारतीय रसोई में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो न केवल स्वाद में लाजवाब हैं बल्कि प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं 7 उन पारंपरिक भारतीय ड्रिंक्स के बारे में, जो आपके डेली प्रोटीन इनटेक को आसानी से बढ़ा सकते हैं।
दही से बनी एक गिलास यानी 200 मिली गाढ़ी लस्सी में लगभग 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा दही फर्मेंटेड दूध है, इसलिए इसका प्रोटीन शरीर के लिए पचाना काफी आसान होता है। बता दें, आप इसे मीठा पिएं या नमकीन, इसके प्रोटीन में कोई खास फर्क नहीं आता। अगर आप इसमें एक चम्मच नट बटर या ड्राई फ्रूट्स मिला देते हैं, तो यह और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाती है। एक गिलास लस्सी आपकी दिनभर की प्रोटीन जरूरत का लगभग 12 से 16 प्रतिशत हिस्सा आसानी से पूरा कर सकती है।
गर्मियों के मौसम में छाछ पीना हर कोई पसंद करता है। पारंपरिक छाछ को दही को मथकर इसमें से मक्खन निकालने के बाद इसमें पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। इसके 200 मिली के एक गिलास से करीब 3 से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हालांकि यह लस्सी के मुकाबले थोड़ी हल्की और पतली होती है, लेकिन इसमें दूध के जरूरी गुण मौजूद रहते हैं। अगर आप इसे गाढ़े दही से बनाएं या इसमें थोड़ा मिल्क पाउडर मिला लें, तो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। यह आपकी दिनभर की प्रोटीन जरूरत का 6 से 10 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर सकता है।
दूध में 8 से 10 भीगे हुए बादाम पीसकर मिलाकर पीने से एक गिलास से लगभग 5 से 7 ग्राम प्रोटीन मिलता है। इसमें दूध और बादाम दोनों मिलकर प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की कमी को पूरा करते हैं। अगर आप टोंड मिल्क की जगह फुल क्रीम दूध या ज्यादा बादाम का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोटीन की मात्रा और भी बढ़ जाती है।
ठंडाई सिर्फ त्योहारों पर पिया जाने वाला ड्रिंक नहीं है, बल्कि यह दूध, बादाम, पिस्ता, तरबूज के बीज और खसखस का एक पावरफुल मिक्सचर है। इसके एक सर्विंग यानी 200 मिली में करीब 6 से 9 ग्राम प्रोटीन होता है। ध्यान दें, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने मेवों का पेस्ट कितना गाढ़ा रखा है। यह शरीर की डेली प्रोटीन डिमांड का लगभग 12 से 18 प्रतिशत हिस्सा कवर कर लेती है।
भुने हुए चने के आटे से बना सत्तू शरबत उत्तर भारत का एक मशहूर सुपरफूड है। पानी या छाछ में दो चम्मच सत्तू मिलाकर पीने से शरीर को करीब 7 से 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह न केवल शरीर को अंदर से ठंडा रखता है बल्कि चने से बना होने की वजह से प्रोटीन का बहुत सस्ता और अच्छा जरिया है। यह आपकी दिनभर की जरूरत का 14 से 18 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है।
घर पर तैयार मूंगफली का शेक प्रोटीन के मामले में बहुत असरदार है। अगर आप 30 ग्राम भुनी हुई मूंगफली को 200 मिली दूध के साथ मिलाकर ब्लेंड करते हैं, तो आपको लगभग 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है। मूंगफली और दूध का कॉम्बिनेशन इसे एक कंप्लीट प्रोटीन ड्रिंक बनाता है। यह शेक आपकी रोजाना की प्रोटीन जरूरत का 16 से 20 प्रतिशत हिस्सा पूरा कर सकता है।
सोया दूध भी अब भारतीय घरों में काफी इस्तेमाल होने लगा है। 200 मिली सोया दूध से लगभग 6 से 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यह आपकी डेली डाइट में प्रोटीन बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेना चाहते।
प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के जितना हो सके उतना पानी की जगह दूध का इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाले पैकेट बंद बादाम दूध या प्लांट मिल्क के बजाय इन्हें घर पर ही ताजा बनाना बेहतर है। इसके अलावा, अपने ड्रिंक्स में थोड़ा मिल्क पाउडर या भुनी हुई सोया बॉल्स का पाउडर मिलाकर आप उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का मकसद केवल आपको जागरूक करना है। यह किसी डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। इसलिए कोई भी नया डाइट प्लान शुरू करने से पहले हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य