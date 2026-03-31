दास्तान-ए-जगजीत में जीवंत हुई जगजीत सिंह की यादें, भाव-विभोर हुआ जयपुर

Jagjit Singh Tribute Jaipur
जयपुर। शहर में आज संगीत और संवेदना का एक ऐसा माहौल बना, जिसमें हर श्रोता की स्मृतियों में जगजीत सिंह की आवाज़ फिर से जीवंत हो उठी। वसुंधरा मंच पर शब्द समय की ओर से आयोजित ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति “दास्तान-ए-जगजीत : कहाँ तुम चले गए” ने ग़ज़ल के इस अप्रतिम शिल्पी को एक सजीव अनुभव के रूप में सामने रखा। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं फिल्म निर्माता राजेश बादल ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से जगजीत सिंह के जीवन को कथा, चित्र और संगीत के समन्वय से इस तरह पिरोया कि पूरा सभागार भाव-विभोर हो उठा।
कार्यक्रम की संरचना केवल एक श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक गंभीर, शोधपरक और संवेदनशील दस्तावेज़ के रूप में उभरी। राजेश बादल ने राज्यसभा टीवी के लिए “विरासत” शीर्षक से बनाए गए अपने लगभग पाँच घंटे के वृत्तचित्र और अपनी चर्चित जीवनी “कहाँ तुम चले गए” (मंजुल प्रकाशन) के आधार पर इस प्रस्तुति को रूप दिया। इसमें श्रीगंगानगर की साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर मुंबई के संघर्षों को पार करते हुए ‘ग़ज़ल सम्राट’ बनने तक की पूरी यात्रा को बेहद बारीकी से प्रस्तुत किया गया।
दास्तान में यह रेखांकित किया गया कि जगजीत सिंह ने ग़ज़ल को अभिजात्य महफिलों की सीमाओं से बाहर निकालकर आम जन तक पहुँचाया। उन्होंने ग़ज़ल गायकी में गिटार, वायलिन और अन्य आधुनिक वाद्ययंत्रों का प्रयोग कर उसे नया आयाम दिया, जिससे ग़ज़ल अधिक लोकप्रिय, सहज और व्यापक बनी। कार्यक्रम में उनके संगीत की यह विशेषता बार-बार उभरकर सामने आई कि उन्होंने शास्त्रीयता और सरलता के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित किया।
प्रस्तुति का एक भावनात्मक पक्ष उनके निजी जीवन के प्रसंगों में दिखाई दिया। इसमें उनके बेटे विवेक सिंह के असामयिक निधन के बाद उनके जीवन और गायकी में आए गहरे परिवर्तन को मार्मिक ढंग से दिखाया गया। उस दर्द ने उनकी आवाज़ को एक नई गहराई दी, जो बाद की ग़ज़लों में स्पष्ट रूप से महसूस होती है।
कार्यक्रम में चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की जोड़ी के प्रेम, संघर्ष और साथ गाई गई अमर ग़ज़लों के पीछे की कहानियों को भी अत्यंत खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया। उनके निजी जीवन की दुर्लभ झलकियाँ, पुराने कॉन्सर्ट्स के दृश्य और करीबियों के साक्षात्कार इस प्रस्तुति को और भी प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाते हैं। यही कारण रहा कि यह आयोजन केवल एक स्मृति कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दस्तावेज़ के रूप में स्थापित हुआ।
इस अवसर पर राजेश बादल ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी से जुड़े इस महान कलाकार को हमसे बिछड़े लगभग पंद्रह वर्ष होने को हैं, लेकिन आज भी वे देश के नंबर वन ग़ज़ल गायक के रूप में याद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनके जैसा सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व विरले ही देखने को मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राजस्थान में उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष एक बड़े स्तर का आयोजन किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकार को उनके नाम पर कोई सम्मान या पुरस्कार घोषित करना चाहिए।
कार्यक्रम से पहले जवाहर कला केंद्र में विकल्प नाट्य संस्थान की ओर से आयोजित एक संगीतमय प्रस्तुति में ग़ज़ल गायक दिलजीत कैस ने जगजीत सिंह की प्रसिद्ध ग़ज़लों को अपनी आवाज़ दी। इन प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को जगजीतमय बना दिया और श्रोताओं को उनके स्वर्णिम दौर में ले गया।
इस अवसर पर विकल्प संस्था द्वारा राजेश बादल को “जगजीत सिंह सम्मान” से सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनके शोधपरक कार्य और प्रस्तुति के लिए था, बल्कि उस प्रयास के लिए भी था, जिसके माध्यम से उन्होंने नई पीढ़ी को जगजीत सिंह के संगीत और व्यक्तित्व से जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया। पूरे आयोजन ने यह सिद्ध कर दिया कि जगजीत सिंह केवल एक गायक नहीं, बल्कि एक युग, एक संवेदना और एक सांस्कृतिक विरासत हैं, जो समय के साथ और भी गहरी होती जा रही है।
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