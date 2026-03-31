दास्तान-ए-जगजीत में जीवंत हुई जगजीत सिंह की यादें, भाव-विभोर हुआ जयपुर

जयपुर। शहर में आज संगीत और संवेदना का एक ऐसा माहौल बना, जिसमें हर श्रोता की स्मृतियों में जगजीत सिंह की आवाज़ फिर से जीवंत हो उठी। वसुंधरा मंच पर शब्द समय की ओर से आयोजित ऑडियो-विजुअल प्रस्तुति “दास्तान-ए-जगजीत : कहाँ तुम चले गए” ने ग़ज़ल के इस अप्रतिम शिल्पी को एक सजीव अनुभव के रूप में सामने रखा। वरिष्ठ पत्रकार, संपादक एवं फिल्म निर्माता राजेश बादल ने अपनी प्रभावशाली प्रस्तुति के माध्यम से जगजीत सिंह के जीवन को कथा, चित्र और संगीत के समन्वय से इस तरह पिरोया कि पूरा सभागार भाव-विभोर हो उठा।