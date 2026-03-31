गैस सिलेंडर की टेंशन छोड़िए! IIT बॉम्बे ने खोज निकाली ऐसी तकनीक, जो बदल देगी आपकी रसोई

रासायनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजय महाजनी ने बताया कि यह शोध 2014 में शुरू हुआ था और लगभग एक दशक की मेहनत के बाद सफलता मिली है। उन्होंने कहा, 'आईआईटी बॉम्बे में बहुत बड़ा ग्रीन कवर है, इसलिए सड़कों और मैदानों पर बड़ी मात्रा में सूखी पत्तियां और टहनियां गिरती हैं। अगर इन्हें सीधे जलाया जाए तो ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन उत्सर्जन ज्यादा होता है। हमने सोचा कि इस अपशिष्ट में निहित ऊर्जा को क्यों न कैंपस की खाना पकाने और थर्मल जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जाए।'