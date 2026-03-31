मौसम ने बदली करवट: बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

मौसम का बड़ा यू-टर्न
Weather Update: मौसम का मिजाज बदल गया है और अब आप भीगने के लिए तैयार हो जाइये। देश की राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती धूप के बीच अचानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को दिल्ली के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी दिल्ली की वेबसाइट पर जारी पूर्वानुमान के अनुसार, ऑरेंज अलर्ट जारी गया है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।
दिल्ली के लिए आईएमडी की वेबसाइट पर दिखाए गए पूर्वानुमान के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी है। मौसम एजेंसी ने हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ तूफान आने की भविष्यवाणी की है, जिसके साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।
गौरतलब है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, उत्तरी ईरान और कैस्पियन सागर क्षेत्र के ऊपर स्थित पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण पिछले कुछ दिनों से उत्तर भारत के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 अप्रैल को एक और पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसके चलते 3 और 4 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में बहुत हल्की बारिश हो सकती है।
सोमवार शाम को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी हुई, जिससे राजधानी को दिन भर की भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम के बाद थोड़ी राहत मिली, जहां तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था।
पिछले वर्षों के मार्च महीने का अधिकतम तापमान
|तारीख
|अधिकतम तापमान (°C)
|31 मार्च 1945
|40.6°C
|30 मार्च 2021
|40.1°C
|31 मार्च 2022
|39.6°C
|16 मार्च 2023
|34.3°C
|29 मार्च 2024
|37.8°C
|26 मार्च 2025
|38.9°C
हल्की बारिश के बावजूद दिल्ली में पिछले चार वर्षों में सबसे गर्म मार्च का महीना दर्ज किया गया। हालांकि महीने के अंत में कुछ पश्चिमी विक्षोभों के कारण थोड़ी ठंडक आई थी। आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार, 30 मार्च तक महीने का औसत अधिकतम तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस के दीर्घकालिक औसत (एलपीए) से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इससे पहले औसत तापमान इससे अधिक मार्च 2022 में था, जब यह 33.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
एक रिपोर्ट के अनुसार, मार्च के पहले पखवाड़े में औसत अधिकतम तापमान 33.7°C था, जबकि दूसरे पखवाड़े में अब तक का औसत 31.3°C है। तुलनात्मक रूप से पहले पखवाड़े का औसत अधिकतम तापमान 28°C है और दूसरे पखवाड़े का औसत 31.6°C है।
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