मौसम ने बदली करवट: बारिश, गरज और बिजली गिरने की चेतावनी, IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Weather Update: मौसम का मिजाज बदल गया है और अब आप भीगने के लिए तैयार हो जाइये। देश की राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती धूप के बीच अचानक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मंगलवार को दिल्ली के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया, जिसमें हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। आईएमडी दिल्ली की वेबसाइट पर जारी पूर्वानुमान के अनुसार, ऑरेंज अलर्ट जारी गया है। राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।