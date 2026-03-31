Toll Tax: कल से बदल जाएगा NHAI का नियम, 1 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नहीं चलेगा कैश

अगर आपके पास FASTag नहीं है या उसमें पैसे नहीं हैं तो टोल पर रुकना पड़ सकता है। जुर्माना भी लग सकता है। ऐसी स्थिति में टोल बूथ पर QR कोड से UPI पेमेंट का विकल्प होगा लेकिन अधिकारियों ने यह भी माना है कि नेटवर्क की दिक्कत से कभी-कभी UPI भी काम नहीं करता। यानी सबसे सुरक्षित तरीका यही है कि FASTag सही हो और उसमें पर्याप्त बैलेंस हो।