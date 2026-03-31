मियांओं से जमीन वापस लेंगे, ‘लव-लैंड जिहाद’ पर सख्त कानून: असम BJP के संकल्प पत्र में 31 बड़े वादे

मुख्यमंत्री ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा, 'भाजपा हमारे जंगलों और अन्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी। हम बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल करेंगे और उनके चंगुल से जमीन का एक-एक इंच वापस लेंगे।' जब उनसे पूछा गया कि घुसपैठियों को हटाने में कितना समय लगेगा, तो सरमा ने जवाब दिया कि बांग्लादेश के अस्तित्व तक यह लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा, 'पिछले पांच साल में हमने बांग्लादेशी मियाओं के हाथ-पैर तोड़ दिए हैं। अब वे दिसपुर के आसपास भी नहीं दिखते। इस बार हम उनकी राजनीतिक कमर तोड़ देंगे।'