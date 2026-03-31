‘अमित शाह ने चमत्कार कर दिया’ आखिर क्यों गृह मंत्री की तारीफ करने लगी कांग्रेस?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में नक्सलवाद के मुद्दे पर सरकार की तरफ से विस्तार से तथ्य रखे। इस भाषण पर नक्सलवाद के मुद्दे पर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि अमित शाह ने चमत्कार कर दिया। दरअसल, कांग्रेस ने गृह मंत्री की तारीफ नहीं की, बल्कि तंज कसा है। जयराम रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री लोकसभा में 90 मिनट तक लगातार बोलते रहे। उन्होंने ऐसा करके चमत्कार कर दिखाया, क्योंकि भाषण के समय गृह मंत्री ने अपने पसंदीदा गाली वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पिछली बार अमित शाह द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्द को रिकॉर्ड से हटाना पड़ा था।