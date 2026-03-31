केरल में BJP ने खोला वादों का पिटारा, मेनिफेस्टो में किए ऐसे वादे कि उड़ गई विरोधियों की नींद

BJP का हालिया चुनावी प्रदर्शन एक मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। जहां 2021 में पार्टी नौ विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, वहीं उसके वोट शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। BJP का वोट शेयर 2021 के विधानसभा चुनावों में 12.41 प्रतिशत से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में 15.64 प्रतिशत हो गया, जिसमें त्रिशूर में मिली बड़ी जीत का भी योगदान रहा। हालाँकि, यह गति एक जैसी नहीं दिखी तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एक अहम जीत हासिल करने के बावजूद, 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 14.71 प्रतिशत रह गया।