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केरल में BJP ने खोला वादों का पिटारा, मेनिफेस्टो में किए ऐसे वादे कि उड़ गई विरोधियों की नींद

Kerala Assembly Election: घोषणापत्र में पार्टी ने केरल में एक AIIMS स्थापित करने, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर लागू करने का वादा किया गया है।

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तिरुवनन्तपुरम

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Shaitan Prajapat

Mar 31, 2026

Kerala BJP Manifesto

केरल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणापत्र

Kerala BJP Manifesto: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को केरल विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया। इसमें बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और कल्याणकारी उपायों का एक महत्वाकांक्षी मिश्रण पेश किया गया है, जिसके जरिए पार्टी राज्य में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। बता दें कि केरल में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे, जिसमें 140 नए विधायक चुने जाएंगे।

संकल्प पत्र में बड़े बदलावों का ऐलान

घोषणापत्र में केरल में एक AIIMS स्थापित करने, तिरुवनंतपुरम और कोझिकोड में मेट्रो रेल परियोजनाएं शुरू करने और तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक एक हाई-स्पीड कॉरिडोर लागू करने का वादा किया गया है। कल्याणकारी आश्वासनों में गरीब परिवारों के लिए सालाना दो मुफ्त LPG सिलेंडर, हर महीने हर घर को 20,000 लीटर मुफ्त पीने का पानी और कल्याणकारी पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये करना शामिल है।

BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने जारी किया घोषणापत्र

पार्टी ने देवस्वम बोर्डों का पुनर्गठन करने और सबरीमाला सोने की तस्करी मामले में CBI जांच शुरू करने का भी संकल्प लिया है। यह घोषणापत्र BJP अध्यक्ष नितिन नबीन ने यही बदलाव है, यही विकसित केरल है नारे के तहत जारी किया। केरल BJP अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और पार्टी के अन्य नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

चुनावी समीकरण

BJP ने 2016 में अनुभवी नेता ओ. राजगोपाल के ज़रिए नेमोम से अपनी एकमात्र विधानसभा सीट जीती थी। हालांकि, 2021 में एक कड़े त्रिकोणीय मुकाबले में CPI-M के वी. शिवनकुट्टी ने यह विधानसभा सीट वापस जीत ली। शिवनकुट्टी अब इस सीट को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर विधानसभा चुनावों की घोषणा होने से काफी पहले ही अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करने वाले पहले व्यक्ति थे, जो BJP के खोए हुए राजनीतिक आधार को फिर से हासिल करने के इरादे का संकेत देता है।

बीजेपी के वोट शेयर में हुई बढ़ोतरी

BJP का हालिया चुनावी प्रदर्शन एक मिली-जुली तस्वीर पेश करता है। जहां 2021 में पार्टी नौ विधानसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, वहीं उसके वोट शेयर में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। BJP का वोट शेयर 2021 के विधानसभा चुनावों में 12.41 प्रतिशत से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में 15.64 प्रतिशत हो गया, जिसमें त्रिशूर में मिली बड़ी जीत का भी योगदान रहा। हालाँकि, यह गति एक जैसी नहीं दिखी तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन में एक अहम जीत हासिल करने के बावजूद, 2025 के स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी का वोट शेयर गिरकर 14.71 प्रतिशत रह गया।

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Mamata Banerjee

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Published on:

31 Mar 2026 05:27 pm

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