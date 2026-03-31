Kota Toll Hike: कोटा से जयपुर जाना अब होगा महंगा, जानिए नई टोल दर और पास रेट्स में बढ़ोतरी की पूरी जानकारी

दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे पर आमतौर पर 2 रुपए प्रति किमी के अनुसार टोल चार्ज लिया जाता है। कोटा संभाग में 7 इंटरचेंज-लबान, मंडावरा-बूढ़ादीत, जालिमपुरा, कराड़िया, बालापुरा, मंडाना-गोपालपुरा और चेचट हैं, जहां से वाहन 8 लेन एक्सप्रेस-वे पर चढ़ और उतर सकते हैं। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे का निर्माण अधूरा होने के कारण अब तक टोल कम लिया जा रहा था। 1 अप्रेल से कार और जीप को छोड़कर भारी वाहनों के लिए टोल राशि बढ़ाई जाएगी। कार और जीप के मासिक पास पर 30 से 85 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है।