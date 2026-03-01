Rajasthan Accident: सड़क हादसों से सनसनी, कार पलटने से पति-पत्नी की मौत, युवक के सिर के टुकड़े सड़क पर फैले

जानकारी के अनुसार अंकित और मनीष बिजली के मीटर लगाने के काम से मौलासर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अंकित ट्रक के नीचे आ गया और सिर कुचलने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सिर के टुकड़े सड़क पर फैल गए। मनीष को पहले मौलासर और फिर कुचामन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। दोनों मामलों ने सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।