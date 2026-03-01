Jhunjhunu Murder: मामूली कहासुनी में रिटायर्ड फौजी की चाकू घोंप कर हत्या, आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

वहीं दूसरी तरफ पुलिस थाना धनूरी ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस टीम ने 84 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी संजय गौतम के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि झुंझुनूं-बिसाऊ रोड स्थित एक होटल के पास एक व्यक्ति अवैध गांजा लेकर बैठा है और उसे बेचने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और संदिग्ध व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सुरेश(43) पुत्र रामस्वरूप , निवासी चुडैला, थाना धनूरी बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से 84 ग्राम गांजा बरामद हुआ।