जोधपुर

रात 2.30 बजे चाकू लेकर ससुराल पहुंचा पति, पत्नी पर किया हमला, फिर हुआ कुछ ऐसा, दोनों पहुंच गए अस्पताल

रात 2.30 बजे पत्नी की आंख खुली तो उसने पलंग के पास पति को बैठा पाया। वह उठी और विरोध करने लगी। तभी पति ने चाकू निकाला और हमला कर दिया।

जोधपुर

Rakesh Mishra

Aug 30, 2025

knife attack
फाइल फोटो- पत्रिका

राजस्थान के जोधपुर के बोरानाडा थानान्तर्गत शिव गांव में शुक्रवार रात 2.30 बजे एक युवक अपने ससुराल पहुंचा और चाकू से पत्नी पर वार किए। पत्नी ने भी चाकू छीनकर बचाव में पति पर वार कर दिए।

खून से लथपथ पति-पत्नी को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला का दो-साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था और फिर बालिग होने पर गौना कर ससुराल भेजा था, लेकिन एक साल बाद ही पति-पत्नी में तकरार हो गई थी।

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि शिव गांव निवासी धापूदेवी (30) पत्नी रमेश जाट लम्बे समय से पीहर में पिता भभूताराम जाट के घर रह रही है। शुक्रवार रात वो पीहर में कमरे में सो रही थी। पिता व दादी बाहर खुले में सोए थे।

पांव और पेट में गंभीर घाव

रात 2.30 बजे अचानक धापू की आंख खुली तो उसने पलंग के पास पति रमेश को बैठा पाया। वह उठी और विरोध करने लगी। तभी रमेश ने चाकू निकाला और पत्नी धापू पर वार करने लग गया। धापू के हाथ व पांव और पेट में गंभीर घाव हो गए।

दोनों एमडीएम अस्पताल में भर्ती

इसके बावजूद महिला ने पति का प्रतिरोध किया। उसने पति से चाकू छीन लिया और बचाव में उसी से पति पर वार किए। इससे पति भी घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी सर्जरी की गई। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि घायल धापू के पर्चा बयान के आधार पर पति के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है।

चीखी चिल्लाई, कमरे में खून ही खून हुआ

घायल महिला ने पर्चा बयान में बताया कि पति ने चाकू से हमला किया तो खून बहने लगा। फिर भी उसने प्रतिरोध किया। चाकू छीन लिया और बचाव में वार किए। चीखने चिल्लाने की आवाज सुन बाहर सो रहे पिता व अन्य परिजन अंदर पहुंचे, जहां खून ही खून फैला हुआ था।

2-3 साल में विवाह, फिर गौना, तलाक लम्बित

पुलिस का कहना है कि धापू का दो-तीन साल की उम्र में वर्ष 1997 में बालेसर क्षेत्र के सुराणी गांव निवासी रमेश पुत्र गोविंदराम जाट से बाल विवाह कराया गया था। वर्ष 2019 में गौना करने के बाद उसे ससुराल भेजा गया था। वह करीब एक साल ससुराल में रही थी। इस दौरान पति मारपीट व प्रताड़ित करता था।

यह वीडियो भी देखें

जनवरी 2021 में वह पीहर आकर रहने लग गई थी। उसने महिला थाने में पति व ससुराल पक्ष पर एफआइआर दर्ज कराई थी, जो विचाराधीन है। सामाजिक स्तर पर भी दोनों पक्षों में वार्ता कराई गई थी। वर्तमान में महिला ने तलाक के लिए कोर्ट आवेदन कर रखा है, जो लम्बित है।

Published on:

30 Aug 2025 07:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / रात 2.30 बजे चाकू लेकर ससुराल पहुंचा पति, पत्नी पर किया हमला, फिर हुआ कुछ ऐसा, दोनों पहुंच गए अस्पताल

