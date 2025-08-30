रात 2.30 बजे चाकू लेकर ससुराल पहुंचा पति, पत्नी पर किया हमला, फिर हुआ कुछ ऐसा, दोनों पहुंच गए अस्पताल

इसके बावजूद महिला ने पति का प्रतिरोध किया। उसने पति से चाकू छीन लिया और बचाव में उसी से पति पर वार किए। इससे पति भी घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी सर्जरी की गई। फिलहाल इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। थानाधिकारी शकील अहमद ने बताया कि घायल धापू के पर्चा बयान के आधार पर पति के खिलाफ जानलेवा हमले का मामला दर्ज किया गया है।