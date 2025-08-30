Jodhpur: रामदेवरा में बाबा के दर्शन कर लौट रहे जातरुओं की कार पलटी, आधा दर्जन से अधिक घायल

फलोदी-नागौर राजमार्ग पर इन दिनों बाबा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पैदल श्रद्धालु और आस-पास की ढाणियों के ग्रामीण मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत घायलों की मदद की। सभी घायल यात्रियों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से फलोदी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई। हालांकि, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज चल रहा है।