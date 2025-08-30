श्रीगंगानगर: ‘बंटी-बबली’ करते थे नीमच से अफीम की सप्लाई, हर डिलीवरी पर 20 हजार रुपए की कमाई

दोनों को अदालत में पेश कर पांच दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने स्वीकारा कि प्रत्येक डिलीवरी की एवज में उन्हें 20 हजार रुपए का कमीशन मिलता था। नीमच से अफीम एक लाख तीस हजार रुपए में खरीदकर श्रीगंगानगर में डेढ़ लाख रुपए प्रति किलो की दर से बेचते थे। अफीम में करीब 20 प्रतिशत मिलावट भी करते ताकि आने-जाने का खर्चा भी निकल सके।