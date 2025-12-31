श्री गंगानगर : शीतलहर और बारिश ने पलटा मौसम का मिजाज, तापमान 6 डिग्री से ज्यादा लुढ़का

जानकीदासवाला में वर्ष के अंतिम दिन आखिरकार सर्दी ने अपने तेवर दिखाए। साल के अंतिम दिन आसमान में बादल छाए रहे और शीतलहर चली। जिसने लोगों को घरों में दुबके रहने पर मजबूर कर दिया। वहीं देर शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे ठंड़ का असर और बढ़ गया। उधर सर्दी तेज होने तथा हल्की बारिश से किसानों के चेहरों पर रौनक दिखी। किसानों ने बताया कि इस बार दिसंबर में तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने से फसलों की बढ़वार प्रभावित हो रही थी। किसान लंबे समय से मावठ की प्रतीक्षा कर रहे थे।