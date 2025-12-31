नोएडा के मंच पर चमकी श्रीगंगानगर की बेटी, ऐश्ले बनीं मिस टीन आइकॉन इंडिया

श्रीगंगानगर.श्रीगंगानगर की होनहार बेटी ऐश्ले बिश्नोई ने राष्ट्रीय मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन किया है। हाल ही में नोएडा में आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सौंदर्य एवं प्रतिभा प्रतियोगिता मिस टीन आइकॉन इंडिया में ऐश्ले ने विजेता का खिताब अपने नाम किया। यहां के एक निजी स्कूल की कक्षा 9 वीं की छात्रा ऐश्ले ने आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति, प्रभावशाली व्यक्तित्व, सशक्त संवाद शैली और बेहतरीन रैंप प्रेजेन्स के दम पर निर्णायकों को खासा प्रभावित किया। देशभर से आई सैकड़ों प्रतिभागियों के बीच ऐश्ले का संतुलित आत्मविश्वास और मंच पर सहजता उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। प्रतियोगिता के विभिन्न राउंड में उन्होंने न केवल अपनी प्रतिभा दिखाई, बल्कि एक सकारात्मक सोच और अनुशासित व्यक्तित्व का भी परिचय दिया।
पिता आलोक बिश्नोई और माता अनामिका की सुपुत्री ऐश्ले ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के निरंतर सहयोग और विद्यालय के मार्गदर्शन को दिया। उल्लेखनीय है कि ऐश्ले आगामी जनवरी में आयोजित होने वाली जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल राउंड तक भी पहुंच चुकी हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, समाज और पूरे श्रीगंगानगर क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल है। ऐश्ले की यह सफलता किशोरियों के लिए बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा बनकर सामने आई है।
