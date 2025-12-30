छोटे गेट पर बड़ा बवाल: नई धानमंडी में रास्ता बंद, प्रेम नगर के लोग धरने पर उतरे

श्रीगंगानगर.नई धानमंडी की प्रेम नगर साइट पर स्थित छोटा गेट अचानक बंद किए जाने से सोमवार को लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। इस गेट के बंद होने से प्रेम नगर, सेतिया फार्म और आस-पास की कॉलोनियों के लोगों को सब्जी मंडी, नई धानमंडी परिसर और मंडी स्थित एसबीआई तक पहुंचने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। रोजमर्रा के आवागमन पर असर पड़ते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और उन्होंने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मंडी समिति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गेट तत्काल खोलने की मांग की।
प्रेम नगर निवासी संदीप बंसल, रामजी लाल, सत्यनारायण, सुल्तान सिंह और सेवानिवृत्त नर्सिंग ऑफिसर रामचंद्र चौपड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग मंडी समिति कार्यालय पहुंचे। लोगों का आरोप था कि गेट बंद करने से पहले न तो आमजन को कोई पूर्व सूचना दी गई और न ही आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता तय किया गया। इससे बुजुर्गों, महिलाओं और बैंक जाने वाले लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 15 से 20 मिनट तक चले धरना-प्रदर्शन के दौरान लोग मंडी समिति प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते रहे।
प्रदर्शन के समय कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) के सचिव महीपाल सिंह माली कार्यालय में मौजूद नहीं थे। इस दौरान सह सचिव सुखराम अरोड़ा ने प्रदर्शनकारियों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। लोगों ने स्पष्ट कहा कि गेट बंद होने से रोजमर्रा के काम,बैंकिंग, खरीदारी और सब्जी मंडी तक पहुंच प्रभावित हो रही है, जिससे आम नागरिकों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही है।
प्रदर्शन कर रहे संदीप बंसल ने बताया कि गेट बंद किए जाने की सूचना उन्होंने दो दिन पहले ही मंडी समिति के सचिव को फोन पर दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई नहीं होने पर मजबूरी में लोगों को सडक़ पर उतरकर विरोध करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप भी लगाया कि गेट बंद कराने में व्यापार मंडल संगठन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका रही है, जबकि आम जनता की सुविधा को नजरअंदाज किया गया। विरोध बढऩे के बाद मंडी समिति हरकत में आई। गेट के पास डाला गया मलबा एक्सकेवेटर मशीन से हटवाया गया और रास्ता साफ किया गया। शाम करीब छह बजे प्रेम नगर साइट का छोटा गेट दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और आवागमन सामान्य हो सका।
नई धानमंडी में मंदिर से एक नंबर गेट तक मंडी के पिड़ और सडक़ निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी कारण इस गेट को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। लोगों के विरोध के बाद सह सचिव विजय कुमार के साथ मौके पर पहुंचकर शाम छह बजे गेट खुलवा दिया गया। जहां सडक़ निर्माण हो रहा है, उस साइट की ओर बैरिकेट्स लगा दिए गए हैं और मंडी की तरफ से आवागमन का रास्ता खोल दिया गया है।
सुखराम अरोड़ा, सह सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (अनाज), श्रीगंगानगर।
