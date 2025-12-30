छोटे गेट पर बड़ा बवाल: नई धानमंडी में रास्ता बंद, प्रेम नगर के लोग धरने पर उतरे

प्रदर्शन कर रहे संदीप बंसल ने बताया कि गेट बंद किए जाने की सूचना उन्होंने दो दिन पहले ही मंडी समिति के सचिव को फोन पर दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनवाई नहीं होने पर मजबूरी में लोगों को सडक़ पर उतरकर विरोध करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने यह आरोप भी लगाया कि गेट बंद कराने में व्यापार मंडल संगठन से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका रही है, जबकि आम जनता की सुविधा को नजरअंदाज किया गया। विरोध बढऩे के बाद मंडी समिति हरकत में आई। गेट के पास डाला गया मलबा एक्सकेवेटर मशीन से हटवाया गया और रास्ता साफ किया गया। शाम करीब छह बजे प्रेम नगर साइट का छोटा गेट दोबारा खोल दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और आवागमन सामान्य हो सका।