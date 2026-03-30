राजस्थान के इस बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई, आमजन को सुधार को लेकर इंतजार, अस्पताल में सामान्य रोगियों की देखभाल में आ रही समस्या

अस्पताल परिसर की हालत बेतरतीब है। एक तरफ निर्माण कार्य चल रहा है तो दूसरी कचरा फैल रहा है। पर्ची काउंटरों पर उमड़ीभीड़ और दवा काउंटरों पर लंबी कतारें मरीजों की परेशानी बढ़ा रही हैं। परिसर में बेतरतीब खड़े वाहनों से हालात बिगड्र रहे है। मुख्य द्वार के पास ही मातृ-शिशु केंद्र और दूसरी ओर आपातकालीन वार्ड के बाहर वाहनों की कतारें लगी रहती हैं, जिससे आवाजाही तक मुश्किल हो जाती है। डॉक्टरों को एक छोर से दूसरे छोर तक भागना पड़ रहा है तो रोगियों को इंतजार करना पड़ रहा है। अकबर अली कुरैशी का कहना है कि सरकारी अस्पताल पर भरोसा कर यहां आए थे, लेकिन यहां की अव्यवस्थाओं ने उन्हें पूरी तरह थका कर रख दिया।