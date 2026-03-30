हादसा: बेकाबू लग्जरी कार दीवार तोड़कर मकान में घुसी

क्षेत्र में लगातार हो रहे हादसों को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है। पूर्व पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि रामपुरा रोड स्थित होटलों में देर रात तक पार्टियां चलती हैं, जहां से कई लोग नशे की हालत में वाहन चलाते हुए निकलते हैं। उन्होंने दावा किया कि इसी कारण इस मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक माह में इस रोड पर 20 से अधिक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, इससे क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस मार्ग पर सख्ती बढ़ाने और सुरक्षा उपाय लागू करने की मांग की है।