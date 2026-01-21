21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान में कोहरे का असर: फतेहपुर में 4 वाहन टकराए, 10 लोग घायल, 5 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

घने कोहरे में हरसावा गांव के पास लोक परिवहन बस और ट्रक की टक्कर से चार वाहन भिड़ गए। हादसे में 10 लोग घायल हुए, 5 को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया, ट्रक चालक जगदीश को गंभीर हालत में सीकर रेफर किया गया।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Arvind Rao

Jan 21, 2026

Sikar Road Accident

Sikar Road Accident (Patrika Photo)

फतेहपुर (सीकर): बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हरसावा गांव के पास लगभग सुबह 7:30 बजे लोक परिवहन बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई। बस जयपुर की ओर जा रही थी और ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी।

बता दें कि इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से बस टकरा गई। घटना के तुरंत बाद पीछे से आ रही एक जीप भी बस से टकरा गई और दूसरे ट्रक ने भी पीछे से पहले वाले ट्रक को टक्कर मार दी। इस तरह कुल चार वाहन आपस में भिड़ गए।

चालक को गंभीर चोटें आईं

हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए। इनमें से पांच को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद कई घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि, ट्रक चालक जगदीश (30) को गंभीर चोटें आईं, इसलिए उसे सीकर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने बताया, घने कोहरे की वजह से दृश्यता बहुत कम थी। इसी कारण चालक सामने वाले वाहन को सही समय पर नहीं देख पाए और टक्कर हो गई।

मौके पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस भी पहुंची और हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि वाहन धीमी गति से चल रहे थे, इसलिए बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। घायल लोगों में महिपाल, सुरेंद्र सिंह और आसिफ भी शामिल हैं।

50 मीटर थी विजिबिलिटी

हादसे के बाद इलाके में कोहरे का असर काफी देर तक बना रहा। शेखावाटी और एनसीआर के आसपास विजिबिलिटी कई जगह 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों में पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) सक्रिय होने की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को कई जिलों में आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इससे मौसम में ठंड बढ़ने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

जूता छुपाई की रस्म बनी आफत: 11 हजार की जिद में फेरों के बाद टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात
सीकर
Sikar Marriage Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Jan 2026 10:15 am

Published on:

21 Jan 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान में कोहरे का असर: फतेहपुर में 4 वाहन टकराए, 10 लोग घायल, 5 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जूता छुपाई की रस्म बनी आफत: 11 हजार की जिद में फेरों के बाद टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात

Sikar Marriage Controversy
सीकर

Sikar: खाटूश्यामजी क्षेत्र 10 करोड़ खर्च कर होगा ‘नीट एंड क्लीन’, ट्रीटमेंट प्लांट से बदलगी शहर की तस्वीर

खाटूधाम में उमड़े श्रद्धालु, पत्रिका फोटो
सीकर

Lawrence Bishnoi: पूर्व सरपंच हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई सहित 11 आरोपी दोषी करार, गोली मारकर की थी हत्या

Sardarrao murder, former Sarpanch murder case, Sikar former Sarpanch murder case, Rajasthan former Sarpanch murder case, gangster Lawrence Bishnoi, Sikar news, Rajasthan news, सरदारराव की हत्या, पूर्व सरपंच हत्याकांड, सीकर पूर्व सरपंच हत्याकांड, राजस्थान पूर्व सरपंच हत्याकांड, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, सीकर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सीकर

Khatu Mela 2026: इस बार 12 नहीं सिर्फ 8 दिन का भरेगा खाटू मेला, नहीं होंगे वीआईपी दर्शन, ये है पूरा शेड्यूल

Khatu Shyam Mela 2025
सीकर

तीन लाख रुपए देकर शादी की थी, पति को नशीला पदार्थ खिला जेवरात ले भागी पत्नी

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.