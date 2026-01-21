राजस्थान में कोहरे का असर: फतेहपुर में 4 वाहन टकराए, 10 लोग घायल, 5 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए। इनमें से पांच को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद कई घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि, ट्रक चालक जगदीश (30) को गंभीर चोटें आईं, इसलिए उसे सीकर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने बताया, घने कोहरे की वजह से दृश्यता बहुत कम थी। इसी कारण चालक सामने वाले वाहन को सही समय पर नहीं देख पाए और टक्कर हो गई।