राजस्थान में कोहरे का असर: फतेहपुर में 4 वाहन टकराए, 10 लोग घायल, 5 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

Sikar Road Accident (Patrika Photo)
फतेहपुर (सीकर): बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। हरसावा गांव के पास लगभग सुबह 7:30 बजे लोक परिवहन बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई। बस जयपुर की ओर जा रही थी और ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी।
बता दें कि इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से बस टकरा गई। घटना के तुरंत बाद पीछे से आ रही एक जीप भी बस से टकरा गई और दूसरे ट्रक ने भी पीछे से पहले वाले ट्रक को टक्कर मार दी। इस तरह कुल चार वाहन आपस में भिड़ गए।
हादसे में कुल 10 लोग घायल हुए। इनमें से पांच को फतेहपुर के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद कई घायलों की हालत सामान्य बताई जा रही है। हालांकि, ट्रक चालक जगदीश (30) को गंभीर चोटें आईं, इसलिए उसे सीकर के सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस ने बताया, घने कोहरे की वजह से दृश्यता बहुत कम थी। इसी कारण चालक सामने वाले वाहन को सही समय पर नहीं देख पाए और टक्कर हो गई।
मौके पर फतेहपुर सदर थाना पुलिस भी पहुंची और हादसे की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि वाहन धीमी गति से चल रहे थे, इसलिए बड़ा जानमाल का नुकसान टल गया। घायल लोगों में महिपाल, सुरेंद्र सिंह और आसिफ भी शामिल हैं।
हादसे के बाद इलाके में कोहरे का असर काफी देर तक बना रहा। शेखावाटी और एनसीआर के आसपास विजिबिलिटी कई जगह 50 मीटर से भी कम रही। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो दिनों में पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) सक्रिय होने की संभावना है। 22 और 23 जनवरी को कई जिलों में आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इससे मौसम में ठंड बढ़ने की संभावना है।
