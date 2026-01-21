जूता छुपाई की रस्म बनी आफत: 11 हजार की जिद में फेरों के बाद टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात

विवाद बढ़ने पर दूल्हा भी गुस्से में आ गया। उसने सालियों की मांग के जवाब में अचानक पांच लाख रुपए नकद और एक बुलेट बाइक की मांग रख दी। दूल्हे ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई, तो वह बिना दुल्हन के बारात वापस ले जाएगा। दूल्हे की इस मांग से लड़की पक्ष सकते में आ गया। शादी का माहौल देखते-देखते टकराव में बदल गया।