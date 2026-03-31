नक्सलवाद की भेंट चढ़ गए दादा, आज तक नहीं मिला शव: संसद में छलका बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का दर्द

सांसद दुबे ने अपने संबोधन में झारखंड में नक्सलवाद की स्थिति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वह उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां लंबे समय तक नक्सलवाद का गहरा प्रभाव रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के कई जिले वर्षों तक इस समस्या से प्रभावित रहे और कई परिवारों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी।