पूर्व IPS शिवदीप वामनराव लांडे ने किया इमोशनल पोस्ट, बेटी ने किडनी देकर बचाई पिता की जिंदगी

एक पिता के रूप में लांडे ने उस संघर्ष को याद किया, जो गौरी ने पिछले 90 दिनों में लगभग अकेले लड़ा। ऑपरेशन के लिए जरूरी दर्जनों मेडिकल टेस्ट, हजारों कागजों की कानूनी जटिलताएं और अस्पताल के लगातार चक्कर… गौरी ने सब कुछ खुद संभाला। लांडे कहते हैं, ''मैं बस मूक दर्शक बन तुम्हें निहारता रहा। शायद आज मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि ईश्वर इंसान के जीवन में बेटी क्यों भेजता है? शायद मां का साथ एक पड़ाव तक रहता है और पूरी उम्र उस कमी को ईश्वर एक बेटी के रूप में पूरा करता है।''