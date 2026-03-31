इन राज्यों में कल से शुरू होने जा रहा है जनगणना, जान लें आपके राज्य में कब से शुरू, देखें राज्यवार पूरा शेड्यूल

Census 2027 Schedule(AI Image-ChatGpt)
Census 2027 Schedule: देश में एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू होगा। यह चरण खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें घरों और परिवारों से जुड़ी बुनियादी जानकारी जुटाई जाएगी। सरकार ने इस चरण को “मकान सूचीकरण और आवास गणना (HLO)” नाम दिया है। इस बार जनगणना में कुछ नया भी देखने को मिलेगा। पहली बार लोगों को खुद अपनी जानकारी भरने यानी स्वगणना का विकल्प दिया गया है। इससे प्रक्रिया और आसान होने की उम्मीद जताई जा रही है।
जनगणना कर्मी इस चरण में घर से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाएंगे। जैसे, मकान का नंबर (नगरपालिका या स्थानीय निकाय के अनुसार), जनगणना मकान संख्या, मकान की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री से बने हैं, घर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है, मकान की हालत कैसी है आदि। इसके अलावा हर घर को एक अलग पहचान संख्या भी दी जाएगी। कुल मिलाकर 33 सवालों का एक सेट तैयार किया गया है, जिनके जरिए डिटेल जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यह पूरा अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं, ताकि काम व्यवस्थित तरीके से हो सके।
पश्चिम बंगाल में चुनावों के चलते अभी तारीखें तय नहीं हुई हैं। वहीं गुजरात और झारखंड में भी शेड्यूल में बदलाव की संभावना जताई गई है। जनगणना का यह पहला चरण सरकार के लिए बेहद अहम होता है। इससे देश में रहने वाले लोगों की जीवन स्थिति, आवास की स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की सही तस्वीर सामने आती है। इसी डेटा के आधार पर आगे की योजनाएं और नीतियां बनाई जाती हैं। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही यह प्रक्रिया सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की दिशा तय करने वाला एक बड़ा कदम है।
|राज्य/क्षेत्र
|स्वगणना की तारीख
|प्रगणक द्वारा सर्वे (मकान सूचीकरण)
|दिल्ली (NDMC व कैंट), गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, सिक्किम
|1 अप्रैल – 15 अप्रैल
|16 अप्रैल – 15 मई
|गुजरात, दमन और दीव
|5 अप्रैल – 19 अप्रैल
|20 अप्रैल – 19 मई
|उत्तराखंड
|10 अप्रैल – 24 अप्रैल
|25 अप्रैल – 24 मई
|मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़
|16 अप्रैल – 30 अप्रैल
|1 मई – 30 मई
|बिहार
|17 अप्रैल – 1 मई
|2 मई – 31 मई
|दिल्ली (MCD), महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड
|1 मई – 15 मई
|16 मई – 14 जून
|उत्तर प्रदेश
|7 मई – 21 मई
|22 मई – 20 जून
|जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी
|17 मई – 31 मई
|1 जून – 30 जून
|केरल, नागालैंड
|16 जून – 30 जून
|1 जुलाई – 30 जुलाई
|असम, मणिपुर
|अगस्त – सितंबर
|अगस्त – सितंबर
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