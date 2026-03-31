इन राज्यों में कल से शुरू होने जा रहा है जनगणना, जान लें आपके राज्य में कब से शुरू, देखें राज्यवार पूरा शेड्यूल



जनगणना कर्मी इस चरण में घर से जुड़ी कई अहम जानकारियां जुटाएंगे। जैसे, मकान का नंबर (नगरपालिका या स्थानीय निकाय के अनुसार), जनगणना मकान संख्या, मकान की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री से बने हैं, घर का इस्तेमाल किस काम के लिए हो रहा है, मकान की हालत कैसी है आदि। इसके अलावा हर घर को एक अलग पहचान संख्या भी दी जाएगी। कुल मिलाकर 33 सवालों का एक सेट तैयार किया गया है, जिनके जरिए डिटेल जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यह पूरा अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं, ताकि काम व्यवस्थित तरीके से हो सके।